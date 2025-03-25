Mansur Yavaş: Kim olursa olsun bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak kabul edilemez

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.



Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.



Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

"Bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik"

İmamoğlu'nun bu paylaşımından kısa süre sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki geldi.

Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız.



Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez.



Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez.



Fikirlerini ifade etmek herkesin… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 25, 2025

Yavaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez.

Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur.

Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz."

Dilek İmamoğlu: Hangi vicdana sığar?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik hakarete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu, "Hangi vicdana sığar" dedi.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez.

Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz.

Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız.

Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız."