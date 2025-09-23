Mansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilk tepki: Ankara'nın en büyük hırsızının attığı tweet, operasyonun sebebini anlatıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından yapıldığı belirtilen operasyonda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, konserlere ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevden aldığı Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt da dâhil 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik operasyonla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın Halk TV'de katıldığı yayında aktardığına göre, Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Teftiş yaptık, kamu zararı yok"

"ABB’de geçen kasım ayında ortaya atılan konser harcamalarıyla ilgili iddialar sonrası biz hem ilgilileri görevden almıştık, hem de bir iç soruşturma başlattık. Kendimiz teftiş yaptık, biz bir şey bulamadık.

Ankara’nın en büyük hırsızının attığı tweet’e bakarsan, işin boyutu, yani ‘Ankara’ya neden operasyon yapılmıyor’ diye kendi kendilerince operasyon yaptırıyorlar. Halbuki hepsi burada çalışan memur. Ve bunlardan biri hariç tamamı eski dönemden, yani Melih Gökçek döneminden kalma. Hepsi gidip ifadesini verecek. Bilirkişi inceleyecek.

Bu hususta emsaller de var. Aynı yerde yaklaşık 1 ay önce yapılmış Tarkan konseri var. Onun fiyatıyla karşılaştırılması gerekir. Her bir konsere ne kadar harcanmış, emsallerine bakılarak bir kamu zararı var mı yok mu, ona bakılır.

Kendi dönemimdeki şikayetlerle ilgili 20 dosyayı intikal ettirdim. Ben kim olursa olsun bununla ilgili işlem yaparım. Ama bizim bu konserlerle ilgili yaptığımız teftişte bir şey çıkmadı. Dolayısıyla bir kamu zararı söz konusu değildir.

"Gökçek ile ilgili 97 dosya sundum, bunların akıbeti ne oldu?"

Ben bugün ya da yarın bir basın toplantısı yapacağım. Herkesin merak ettiği soruya da yanıt vereceğim. Çünkü ben Melih Gökçek ile ilgili 97 dosya sundum. Bunların akıbeti ne oldu? Çünkü tamamında nasıl olur da takipsizlik kararı verilir? Bunu anlatacağım. Tam 97 dosya verdim ve hepsini basın toplantısında tek tek göstereceğim.

Melih Gökçek’in operasyonu haber veren tweet’ini sabah gördüm. O da zaten yapılan operasyonun sebebini açıklıyor herhalde. Nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Savcılığa sormak lazım.”