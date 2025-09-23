Eski CHP lideri Hikmet Çetin'den "Kılıçdaroğlu’na oğlunu milletvekili yapmadığı için karşı çıktı" iddialarına yanıt

Eski CHP lideri Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu’na oğlunu milletvekili yapmadığı için karşı çıktı" iddialarına yanıt verdi.

Çetin, partiye katkıda bulunmak için dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek; "Konu oğlum değil, benim. Kemal Bey’e seçim öncesi gittim, partime hizmet etmek isterim diyerek başvurma niyetinde olduğumu dile getirdim. Yalnız kendisinden bir ricada bulundum. Dedim ki listeye koymayacaksanız lütfen haber verin. Kemal Bey sadece dinledi, hiçbir şey söylemedi. Sonra listeler açıklandı, baktım haberler geçiyor: Kılıçdaroğlu’ndan Önder Sav ve Hikmet Çetin’e ret. Halbuki ben illa koyun dememişim, koymayacaksanız haber verin demişim" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Hikmet Çetin'in "Kılıçdaroğlu’na oğlunu milletvekili yapmadığı için karşı çıktı" iddialarına kendisin arayarak yanıt verdiğini aktardı.

Alçı'nın yazısı şöyle:

"Dün sabahın erken saatleri. Telefonum çalıyor. Açtım Sayın Hikmet Çetin.

'Nagehan Hanım sizin katıldığınız programda benim Kemal Kılıçdaroğlu’na oğlumu milletvekili yapmadığı için karşı çıktığım iddia edildi. Size işin aslını anlatayım…

Konu oğlum değil, benim. Kemal Bey’e seçim öncesi gittim, partime hizmet etmek isterim diyerek başvurma niyetinde olduğumu dile getirdim. Yalnız kendisinden bir ricada bulundum. Dedim ki listeye koymayacaksanız lütfen haber verin. Kemal Bey sadece dinledi, hiçbir şey söylemedi. Sonra listeler açıklandı, baktım haberler geçiyor: Kılıçdaroğlu’ndan Önder Sav ve Hikmet Çetin’e ret. Halbuki ben illa koyun dememişim, koymayacaksanız haber verin demişim.'

Çetin’e Dışişleri Bakanlığı, TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı, NATO Özel Temsilciliği gibi birbirinden önemli görevlerde bulunduktan sonra neden tekrar milletvekili olmak istediğini sordum.

'Partime belki katkı yaparım, bir faydam olacaksa ben hazırım demek istedim, yoksa ne milletvekilliğine ne başka bir unvana ihtiyacım var' dedi."