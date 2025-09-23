CHP kurultay davası ile il kongresi dosyası birleştirildi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden alınması istemiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada 18 Eylül’de gerekçeli karar açıklandı.

Dosya kayyum atayan mahkemede birleşti

Mahkeme, Özlem Erkan tarafından açılan bu davanın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle görülen dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Söz konusu dosyada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tedbiren görevden alınmış ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Gerekçeli karar

Gerekçeli kararda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyanın incelendiği, her iki dosyanın taraflarının ve dava sebeplerinin aynı olduğu belirtildi.

Mahkeme, dava konuları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu, bu nedenle davaların birleştirilmesinin ve delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağına hükmetti.