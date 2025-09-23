  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yönetmelik onaylandı: Japonya'da telefon kullanımı 2 saatle sınırlanacak
Takip Et

Yönetmelik onaylandı: Japonya'da telefon kullanımı 2 saatle sınırlanacak

Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyoake Belediyesi, iş ve okuldan arta kalan zamanlarda akıllı telefon ve video oyun konsolları dahil dijital cihaz kullanımının günde iki saatle sınırlanmasını tavsiye eden yönetmeliği onayladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yönetmelik onaylandı: Japonya'da telefon kullanımı 2 saatle sınırlanacak
Takip Et

Toyoake Belediyesi, kent sakinlerinin teknolojik cihaz kullanımını sınırlandırmaları amacıyla harekete geçti.

Belediye Başkanı Kouki Masafumi, kent meclisinde onaylanan yönetmelikle akıllı telefon kullanımı için zaman sınırlamasının Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının sağlıklı uyku rehberlerine göre düzenlendiğini ve hafta içi ortalama kullanım süresinin günlük iki saat olarak belirlendiğini duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, 18 yaş altındaki çocuklar için yeterli uykunun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemli olduğu vurgulanan yönetmelikte, ilkokul öğrencilerine akşam 21.00, ortaokul çağındaki ve üzeri yaştakilere ise 22.00'den sonra akıllı telefon kullanmayı bırakmaları tavsiye ediliyor.

Velilere cihaz kullanımına yönelik ev kuralları belirlemelerinin önerildiği yönetmelikte kent yönetiminin de ebeveynlerin danışmanlık hizmeti alacağı sistem kuracağı taahhüt ediliyor.

1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelikte önerilere uymayanlar için herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Yönetmelik, Japonya'da teknolojik cihazların aşırı kullanımının uyku ve aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken ilk uygulama özelliğini taşıyor.

Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıBakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıEkonomi
Benzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriBugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriGündem
Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediSuzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediŞirket Haberleri

 

Dünya
Trump'ın içinde bulunduğu helikoptere lazer tutan kişi gözaltına alındı
Trump'ın içinde bulunduğu helikoptere lazer tutan kişi gözaltına alındı
AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması: Dokuz yıl süren müzakereler tamamlandı
AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması: Dokuz yıl süren müzakereler tamamlandı
Dünyanın en büyük elması sahibini bekliyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Dünyanın en büyük elması sahibini bekliyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Dünyaca ünlü kahvaltılık gevrek üreticisine iş kazası nedeniyle rekor ceza verildi
Dünyaca ünlü kahvaltılık gevrek üreticisine iş kazası nedeniyle rekor ceza verildi
80. BM Genel Kurulu için New York’ta üst düzey güvenlik önlemleri
80. BM Genel Kurulu için New York’ta üst düzey güvenlik önlemleri
İsrail ordusu Gazze'de bir subayının daha öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de bir subayının daha öldüğünü duyurdu