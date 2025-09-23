Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncelledi

Suzuki, 22 yıl aradan sonra logosunu güncelledi. Otomobil dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan marka, logosunu modernize ederek dikkat çekici bir adım attı. İkonik "S" harfi artık düz (flat) bir tasarıma evrildi. Logoda kullanılan krom kaplama ise yerini yüksek parlaklıkta gümüş boyaya bıraktı.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, yeni logo ilk kez 2025 Japonya Mobilite Fuarı'ndaki Suzuki standında sergilenecek konsept modellerde görücüye çıkacak. Fuar 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Şirket logoda düz tasarıma geçişi dijital çağda yeni fırsatları yakalama arzusu ile ilişkilendiriyor.

Yeni slogan da duyuruldu

Krom kaplamadan vazgeçilip yüksek parlaklıkta gümüş boya tercih edilmesi ise hem çevresel etkiyi azaltmak, hem de markanın yeni bir gelişim evresine adım attığını vurgulamayı amaçlıyor. Suzuki'nin tanıdık "S" sembolü, aslında 1 Ekim 1958'den beri markanın bir parçası. Ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni tarafından yaratılan bu logo, Japon kültüründen ilham alıyor.

Tezeni, logoyu tasarlarken geleneksel Japon mimarisindeki tapınak çatılarının kıvrımlarından ve Japon kılıçlarının keskin uçlarından esinlenmiş. Ayrıca şirket yeni kurumsal sloganını da duyurdu: "By Your Side" (Yanınızda). Bu slogan, Japon markanın müşterileriyle daha yakın bir bağ kurma arzusunu ifade ediyor.