  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları salı günü rekor seviyelere ulaştıktan sonra dengelenirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 23 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın, ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta faizleri düşürmesinin ardından, para politikasının görünümüne dair Fed yetkililerinden gelen temkinli yorumlara rağmen, yeni bir rekora ulaştı.

Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü ons başına 3.749,27 dolara kadar yükseldi, önceki iki seansta da rekor seviyelerle birlikte kazançlarını sürdürdü. Yatırımcılar, geçen hafta fiyatlarda kısa süreli düşüş yaşanmasının ardından borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneldi; bu fonlardaki varlıklar cuma günü üç yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.983,67 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.369,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.748,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 33.091,13 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.367,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 82.981,58 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.744,99 dolar

Benzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriBugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Avrupa'da halka arz piyasası canlanıyor
Avrupa'da halka arz piyasası canlanıyor
Yatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirim
Yatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirim
Goldman Sachs, ABD borsa endeksi için hedef yükseltti
Goldman Sachs, ABD borsa endeksi için hedef yükseltti
Sterlinin, Euro karşısında düşüş riski artıyor
Sterlinin, Euro karşısında düşüş riski artıyor
22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım