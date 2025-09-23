Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın, ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta faizleri düşürmesinin ardından, para politikasının görünümüne dair Fed yetkililerinden gelen temkinli yorumlara rağmen, yeni bir rekora ulaştı.

Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü ons başına 3.749,27 dolara kadar yükseldi, önceki iki seansta da rekor seviyelerle birlikte kazançlarını sürdürdü. Yatırımcılar, geçen hafta fiyatlarda kısa süreli düşüş yaşanmasının ardından borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneldi; bu fonlardaki varlıklar cuma günü üç yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.983,67 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.369,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.748,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 33.091,13 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.367,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 82.981,58 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.744,99 dolar