SGK'nın emekli ve sigortalılara sağlık desteği küçüldü! Cepten ödeme miktarı arttı

SGK’nın hem gözlük hem de işitme cihazları için ödediği katkı payı emekli, dul ve yetim SGK’lılar ve çalışanlar için sağlık ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Katkı payı enflasyon ve piyasanın gerçek fiyatları karşısında küçüldü. Sağlık için kritik olan bu ödemeler milyonlarca sigortalının sağlık hizmetine büyük paralar ödemesine neden oluyor.

SGK’lının cebindeki yük arttı

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın haber analizine göre, SGK’lılara destek ödemleri piyasadaki gerçek tutarların çok altında kaldığı için, sigortalıların cebinden yüklü tutarda katkı payı ya da özellikle gözlük, işitme cihazı, MR, tomografi, ultrason vb. cihaz ve tetkiklerde doğrudan cepten ödeme zorunlu hale geliyor.

Gözlükte SGK ödemeleri piyasanın çok gerisinde kaldı

Özellikle sayıları 16 milyonu aşan emekli, dul ve yetim SGK’lılar için belirlenen ödeme tutarları piyasadaki reel fiyatların çok altında kaldığı için emekliler ya cepten yüklü tutarlarda ödeme yapmak ya da ihtiyaç kredisi, kredi kartına taksit vb. için bankalara borçlanmak zorunda kalıyor.

SGK’nın görme zorluğu çeken emekli veya çalışan SGK’lılara göz muayenesi ve görme bozukluğu raporu koşuluyla ödediği tutar çerçeve için 100 TL, cam için 30 TL olmak üzere toplam 130 TL. Piyasada ise en düşük çerçeve fiyatı 1750-2500 TL arasından başlayıp çerçevenin kalitesine göre daha yukarılara çıkıyor.

Gözlük camında da SGK ödemesi 30 TL. Enflasyon ve piyasa fiyatlarıyla optikçilerdeki gerçek fiyatların çok uzağındaki bu tutarı almak için gereken bürokrasi yanında, numarasına göre en düşük gözlük camı fiyatı 2 bin TL’den başlıyor. Bu fiyat camın kalitesi, özellikleri, organik cam ve mavi ışığa duyarlı olup olmamasına göre 8-12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla SGK’nın görme zorluğu çekenlere ödediği 130 TL cam-çerçeve parası katkı olmanın uzağında kaldı.

İşitme cihazı desteği gerçek değerin çok altında

İşitme kaybı yaşayan SGK’lılar içinde bu vahim tablonun benzeri söz konusu. Devlet ve Şehir hastanelerinde Odiyoloji (İşitme) Polikliniklerinde Odiyometri (İşitme testi) için en erken 2,5-3 ay sonrasına randevu veriliyor. MR, Ultrason, tomografi vb. tetkiklerde ise randevu süresi 4-6 aya kadar uzuyor.

Odiyoloji polikliniklerinden alınan işitme kaybı raporlarına SGK’nın ödediği cihaz desteği kulak başına 4 bin TL olmak üzere 8 bin TL. Özel işitme merkezlerinde 4-5 bin TL arasında değişen işitme testi sonuçları SGK tarafından kabul edilmiyor ve 8 bin TL ödeme de yapılmıyor.

Buna karşılık işitme cihazlarında en düşük kalite kulaklık fiyatı 15 bin TL’den başlayıp cihazın teknolojik özelliklerine göre 75-85 bin TL’ye kadar çıkıyor. Piyasadaki ortalama cihaz fiyatı ise 35 bin TL düzeyinde. SGK ile anlaşmalı işitme cihazı bayileri kurumun ödediği tutarın piyasa gerçekliğinden kopuk olduğunu, işitme kaybı raporu olanların SGK’nın ödediği tutarın 2-5 misline varan farkı kendi ceplerinden karşılamak ya da bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kaldığını vurguluyor.

Yılbaşında SGK muayene katılım paylarının yüzde 500’ün üzerinde artırılmasına yönelik tepkilerin artması ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) itirazları ardından zam oranı yüzde 157-180 arasına çekilmişti.

Katılım payı alınıyor

Bunun yanında ayakta muayene ve tedavilerde yazılan reçete ilaç tutarının yüzde 10-20’si arasında SGK’lılardan ‘katılım payı’ alınıyor. Başta kanser olmak üzere pek çok ağır hastalıkta ise kullanılan ilaçların önemli kısmı SGK’nın geri ödeme listesinde yer almıyor. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ücretsiz olması gereken sağlık hizmetlerinde, tetkik ve tedavi ücretlerindeki katılım payları SGK’lıları sıkıştırıyor.

Yüksek enflasyon, kurlardaki artışa rağmen SGK’nın belirlediği tarifeler, ödeme oranları ve ödenen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle giderek daha çok sayıda özel hastane, tedavi merkezi, diyaliz merkezi SGK ile anlaşmalarını feshediyor.