Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu yanlış yapıyor, Özgür Özel'i davet etmesi lazım

Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, partinin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ‘’Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum’’ sözlerinden dolayı özür dilemişti.

Hikmet Çetin gündeme ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor.

Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan eski Genel Başkan Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i davet etmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını söyleyerek, "Özgür Özel'i davet etmesi... 'Özgür Bey, bu işi hep beraber yapalım... Sancılı süreci hep birlikte aşalım' demesi lazım," ifadelerini kullandı. Çetin, CHP'de bugün için havanın olumlu olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu ile en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.

Donat, Çetin ile görüşmesini şu cümlelerle aktardı:

"- Ankara mahkemesi, ana davayı 24 Ekim'e erteledi... Ortalık az da olsa sakinleşti... Şimdi ne olacak?

Akil adamın... Sol siyasetin Hikmet Abi'sinin dudaklarından dökülen ilk söz:

- Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış yapıyor... Özgür Özel'i davet etmesi... 'Özgür Bey, bu işi hep beraber yapalım... Sancılı süreci hep birlikte aşalım' demesi lazım.

Başbakan Yardımcılığı... CHP Genel Başkanlığı... Dışişleri Bakanlığı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... Afganistan'da NATO Temsilciliği... Siyasette bir ömür... 89 yaşında.

Sordum:

- Ankara-Tandoğan mitinginde (14 Eylül-Pazar) Özgür Bey ile birlikteydiniz... Bugün (dün) İstanbul'a aynı uçakla geldiniz... Sizin mahallenin havası nasıl?

- Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bugün için, hava çok iyi... Özgür Bey çok çalışkan... Yerinde duramıyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşacağınızı söylediniz... Ne zaman?

- En kısa zamanda."