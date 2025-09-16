Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na özür telefonu

Telefon görüşme ile ilgili T24’e konuşan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nun “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” yanıtını verdiğini söyledi.

Hikmet Çetin, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün görülen Kurultay davasının ardından Çetin, Kılıçdaroğlu'nu aradı.

"Aramanız ve sözleriniz kıymetli"

Hikmet Çetin, yaptıkları telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.