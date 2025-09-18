Kılıçdaroğlu, “Özgür Özel’le görüşecek” iddiasına ne dedi?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptalini talep eden ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı dava 24 Ekim'e ertelendi.

Mahkemede "mutlak butlan" kararı çıkması dahilinde gözlerin çevrileceği Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessizliklerini korurken Türkiye gazetesi dikkat çeken bir iddia ortaya atmış ve iki liderin sürpriz bir görüşme yapacağını yazmıştı.

Görüşmeye, Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği, buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

Murat Emir iddiaları yalanlamıştı

Bu iddialar sonrası açıklama yapan Murat Emir, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Siyaset arenasını hareketlendiren bu iddia sonrası Nefes yazarı Aytunç Erkin, bu kulisi Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu, "Görüşme olacak mı?" sorusuna "Bu haberler doğru değil" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen ikinci soru "Görüşme teklifi gelirse ne yaparsınız?" oldu. Fakat Erkin'in yazısına göre Kılıçdaroğlu bu soru karşısında sessizliğini korumayı tercih etti.