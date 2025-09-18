MHP'li Feti Yıldız: Bahçeli Modeli çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olacak

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dünyadaki çatışma çözümü süreçleriyle ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri dinledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, akademisyenlerin İrlanda’dan Kolombiya’ya çok kıymetli süreçleri incelediklerini ve değerli bilgiler aktardıklarını söyledi.

Türkiye modelinin adı "Bahçeli Modeli"

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre “Dünyadaki modellerin hepsi elbette çok önemli ama bizimkine tam olarak benzemiyorlar” diyen Yıldız, örgütün sürecin en başında kendisini lağvettiğini hatırlattı ve bunun atlanmaması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli Modeli dünyada barışın anahtarı olacak

Türkiye’deki modelin adının "Bahçeli Modeli" olduğunu söyleyen Yıldız, ‘Bahçeli Modeli’nin ilerleyen yıllarda çatışma çözümlerinde kullanılacağını ve literatüre geçeceğini ifade etti. Yıldız, ”Bahçeli Modeli, dünyada çatışmalı ortamlarda barış için önemli bir anahtar olacak“ dedi.