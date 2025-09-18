MHP'li Feti Yıldız: Bahçeli Modeli çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’de devam eden çözüm sürecinin adının “Bahçeli Modeli” olduğunu söyledi. Yıldız, süreç tamamlanınca Bahçeli Modeli’nin dünyaya örnek olacağını, literatüre gireceğini ve çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olacağını ifade etti.
Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dünyadaki çatışma çözümü süreçleriyle ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri dinledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, akademisyenlerin İrlanda’dan Kolombiya’ya çok kıymetli süreçleri incelediklerini ve değerli bilgiler aktardıklarını söyledi.
Türkiye modelinin adı "Bahçeli Modeli"
T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre “Dünyadaki modellerin hepsi elbette çok önemli ama bizimkine tam olarak benzemiyorlar” diyen Yıldız, örgütün sürecin en başında kendisini lağvettiğini hatırlattı ve bunun atlanmaması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli Modeli dünyada barışın anahtarı olacak
Türkiye’deki modelin adının "Bahçeli Modeli" olduğunu söyleyen Yıldız, ‘Bahçeli Modeli’nin ilerleyen yıllarda çatışma çözümlerinde kullanılacağını ve literatüre geçeceğini ifade etti. Yıldız, ”Bahçeli Modeli, dünyada çatışmalı ortamlarda barış için önemli bir anahtar olacak“ dedi.