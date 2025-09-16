MHP lideri Bahçeli'den serbest bırakılan Kenan Tekdağ'a sürpriz telefon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Tekdağ, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OdaTV’nin aktardığı bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekdağ’ı telefonla arayarak destek mesajı iletti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Can Yayın Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve pek çok şirkete kayyım atanmıştı.