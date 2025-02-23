Mardin'de iki aile arasında meydan savaşı 3 ölü, 7 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
İki aile birbirine girdi
Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.