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Mardin'de iki aile arasında meydan savaşı 3 ölü, 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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Mardin'de iki aile arasında meydan savaşı 3 ölü, 7 yaralı
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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İki aile birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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