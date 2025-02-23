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Çalıntı kartla alınan bilete büyük ikramiye çıktı

Fransa'da çalıntı kartla alınan bilete 500 bin avro ikramiye çıktı. Bileti kazanan kişinin ikramiyesini almadığı duyuruldu. Ödülün belli bir tarihten sonra alınamayacağı öğrenilirken, kartı çalınan kişi ise hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Çalıntı kartla alınan bilete büyük ikramiye çıktı
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Fransa'da çalıntı kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin avroluk ikramiye çıktığı bildirildi.

Kredi kartı çalınan Fransız Jean-David E. kartın kendisine ait olduğuna dair belgeleri ve faturaları polise ibraz etti.

"Hırsızlarla yarısını paylaşabilirim" çağrısı

Jean-David, basına yaptığı açıklamada, "Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım" diyerek hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini söyledi.

Kazanan kişi henüz biletini almadı

Fransa'nın milli piyango oyunları işletmecisi La Française des Jeux (FDJ) ise henüz bileti kazanan kişinin ikramiyesini almadığını duyurdu.

Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, müvekkilinin cüzdanının Toulouse kentinin güneyinde bu ay başında çalındığını kaydetti.

Çalıntı kartla sigara ve kazı kazan bilet satın aldı

Avukat, Jean-David'in bileti aldığı mağazadan bir çalışanla görüştüğünü ve evsiz olduğu anlaşılan iki kişinin kredi kartını kullanarak sigara ve kazı kazan bilet satın aldığını öğrendiğini aktardı.

 Ödül belli tarihten sonra alınamayacak

Müvekkilinin hırsızlarla ikramiyeyi paylaşmaya hazır olduğunu ve ödülün belirli bir tarihten sonra alınamayacağını ifade eden Debuisson, hırsızları kendileriyle iletişime geçmeye çağırdı.

 İkramiyeyi almak isterlerse işlem başlatılacak

Hırsızların ikramiyeyi almak için başvurması durumunda haklarında yasal işlem başlatılabileceği kaydedilirken, Debuisson, kendilerinin konuyla ilgili şikayetçi olmayacağını belirtti.

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