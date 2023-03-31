Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de hafta sonu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarası yaptı.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Rüzgar başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm kurumları olumsuzluklara karşı uyardı.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 31, 2023
Marmara ve Ege'de Beklenen Kuvvetli Lodosa Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @tekirdaggovtr @valikirklareli @edirne_valiligi @CanakkaleGovTr @TC_Balikesir @BursaValiligi @izmirvaliligi @ManisaValiligi pic.twitter.com/ui2vz9khw1