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Marmara'da kabus geri döndü: Son bir haftadır arttı

İstanbul'un Adalar ilçesinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Esnaf müsilajın özellikle son bir haftadır arttığına dikkat çekerken, bir kafe işletmecisi ise "Müsilaj bitti derken yeniden başladı" diye konuştu.

Haber Merkezi
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Marmara'da kabus geri döndü: Son bir haftadır arttı
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Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü. İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor.

Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi.

"Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı"

Yıldırım, "Daha önceden vardı. Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı. Özellikle lodoslu havalarda üste çıktığı için deniz yüzeyinde daha çok görülüyor" dedi.

Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini belirtti.

"Balıklar ve canlılar ölüyor"

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj, üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz" diye konuştu.

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