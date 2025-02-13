Marmaris'te motoryatta yangın: Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, kıyıya yakın bir noktada demirli duran "Nefes" isimli 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de denizden müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için çaba gösteriyor.