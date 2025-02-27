Maydanoz Döner'in kurucu ortağı ve genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner restoran zincirine düzenlenen operasyon sonrası, 372 şüpheli gözaltına alınmış 126 şüpheli tutuklanmıştı. Döner zincirinin kurucu ortağı ve Genel Müdür olan 36 yaşındaki Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Yasin Anzerli'nin haberine göre FETÖ ile iltisaklı olan 190 kişiyle görüşme kaydı olduğu belirtilen Dağlı ifadesinde şunları söyledi:

"Ticari hayatım, 2007-2008 yılında Ankara'da TIR parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010-2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım."

"SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim"

"2013-2020 Haziran arasında çiğ köfteci de çalıştım. 2013 yılında Franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve Franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum".

2020 haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydanoz Döner Ana Firmasının SOMCA Gıda'nın yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım. Burada da Franchise Genel Müdürüyüm. SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim. Bu şirketi, 2023 yılında yatırım şirketi olarak kurdum. Maydonoz Döner de olan hisselerim bu şirketim adıma alınmıştır."

"Ben paramı alır, bayiliğe veririm"

Çalışanların 326'sının, terör örgütüyle ilgili iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu sorulunca Dağlı, "Ben şirket sahibi ve ortakları ile ilgili herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır" dedi.

"Para giriş çıkışından bilgim yok"

Maydonoz Döner şirketinden 1 milyar 732 milyon 067 bin para çıkışı olduğu, para girişinin ise 339 milyon 285 bin lira olduğu MASAK tarafından belirlendiği belirtilerek Dağlı'ya, "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?” sorusu yöneltildi.

Para transferleri hakkında da bilgisinin olmadığını belirten Dağlı, "Finans departmanı bu konuları bilir. Ben bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan para çıkış ve giriş işlemleri tamamen ticari işlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadım. Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" diye yanıtladı.

Almanya'dan gelen 32 milyon Euro

Maydonoz Döner'e Almanya'dan 1 yıl içerisinde 15 farklı işlemde 32 milyon 376 bin Euro para girişi olduğu, MASAK'tan alınan raporlarda Almanya'daki şirketlere mal hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı belirlendi.