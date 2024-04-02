Mazbata nedir? Mazbata ne zaman verilir?

Mazbata nedir?

Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir. Mazbata ya da tutanak, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Mazbata ne zaman verilir?

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.