Memur ve emekliye indirim devrede! Memur-Sen'in uygulaması tanıtıldı

Memur-Sen'in sendikalarına üye kamu görevlilerine, giyim, akaryakıt, teknoloji, sağlık ve gıda gibi birçok sektörde yapacakları alışverişlerde indirim ve çeşitli fırsatlar sunan "Avantaj" uygulaması tanıtıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaklaşık 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonu olduklarını belirterek bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla kamu görevlileri için 1007 kazanım oluşturduklarını anlattı.

Emekli memurlar da yararlanacak

Yalçın, memurların alım gücünü yükseltmek ve hayatın her alanında Memur-Sen'li olmanın sağlayacağı yeni avantajları üretmek için çalıştıklarını aktararak, "Memur-Sen Avantaj, en temelde, alışveriş ve indirim imkanı sağlayan bir proje. 1 milyon 100 bine yakın üyemize ve sendikalarımızın çalışanlarına binlerce firmadan, on binlerce lokasyonda alışveriş yapabilecekleri, indirim sağlayabilecekleri, harcarken kazanacakları ve bütçelerini güçlü tutacakları bir imkanı, fırsatı almış oluyoruz. Bu çalışmaya, emekli memurları da dahil ettik." bilgisini paylaştı.

"Gıdadan, giyime, akaryakıttan sağlığa pek çok alanda indirim sağlıyor"

"Markaların İşbirliği" mottosuyla oluşturdukları uygulamayla giyim, akaryakıt, e-Ticaret, kargo, teknoloji, sağlık, eğitim sektörü, gıda, beyaz eşya, kozmetik gibi birçok sektörde, yerel marketler dahil binlerce marka ve iş yerini üyelerin hizmetine sunduklarına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Üyelerimize yüz 60'a varan indirimler, özel fiyatlar ve kampanyalarla farklı ödeme ve taksit seçenekleri sunarken, Memur-Sen Avantaj dünyasından faydalanmak için öncelikli olarak Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızın ve emekli Memur-Sen üyelerimizin Dijital Kimlik uygulamasını telefonlarda indirmelerini istiyoruz çünkü sisteme oradan bağlanmış olacaklar."

"Memurlar indirimli alışverişlerden faydalanmaya başladı"

Yalçın, çok kısa sürede 150 bini aşkın kişi, Dijital Kimlik uygulamasına entegre olduğunu belirterek, "İndirimli alışverişlerden faydalanmaya başladı. Bu dijital kimlik uygulamasını indirme süreci hızlı şekilde devam ediyor. Bugünden sonra daha da artarak devam edecektir çünkü uygulamanın tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.