Memurlara yeni yıl zammı ne kadar? Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar

Ev hanımlarına emeklilik geliyor mu? İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devlet ödeyecek. Bakan Işıkhan 5 yıllık dönrm için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bağkur'lulara erken emeklilik imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesiyle ilgili soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.

Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar?

Peki 2024 yılında memura ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve emeklisi yapılacak zammı beklerken Bakan ışıkhan net konuştu. 'Tüm kamu görevlilerimize yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir iyileştirme yapılacak' diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir iyileştirme yapılacak.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/4YpKFtOH6B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek?

Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liraya ilişkin ise ödemenin kasım ayının ilk haftasında yapılacağını belirtti.