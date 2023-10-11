Memurlara yeni yıl zammı ne kadar? Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar
Memura ve emekliye yeni yıl zammı netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 memur maaşları artışı için rakam verdi. Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında ne kadar zam alacak?
Ev hanımlarına emeklilik geliyor mu? İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devlet ödeyecek. Bakan Işıkhan 5 yıllık dönrm için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Bağkur'lulara erken emeklilik imkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesiyle ilgili soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.
Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.
Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar?
Peki 2024 yılında memura ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve emeklisi yapılacak zammı beklerken Bakan ışıkhan net konuştu. 'Tüm kamu görevlilerimize yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir iyileştirme yapılacak' diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir iyileştirme yapılacak.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/4YpKFtOH6B— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek?
Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liraya ilişkin ise ödemenin kasım ayının ilk haftasında yapılacağını belirtti.