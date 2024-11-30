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Memurların ücretsiz izin hakkı 3 yıla çıkacak

TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurların izin sistemiyle ilgili yapılan düzenlemede, ücretsiz izin hakkının 3 yıla kadar uzaması için teklif sunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Memurların ücretsiz izin hakkı 3 yıla çıkacak
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Adalet ve Kalkınma Partisi, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada, 26 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, memurların izin sistemi ile ilgili düzenlemede, 3 yıla kadar ücretsiz (aylıksız) izin kullanabilmelerine olanak sağlanacağını açıkladı.

Teklif hakkında konuşan Güler, “Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkân getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz” dedi.

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