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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılanıyor
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Resmi karşılama töreninin ardından Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı ve anlaşmaların imzalanması sonrası Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını bildirmişti

Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır” demişti.

Stratejik konferans gerçekleşecek

Ziyaretin önemine vurgu yapan Duran, bu vesileyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısının yapılacağını söyledi.

Ziyaret sırasında, konuk Devlet Başkanı ve heyetinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik atılacak adımlara dair konular ele alınacak. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılacak.

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