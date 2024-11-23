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AK Parti'den 'genel af' ve 'anadil' açıklaması

AK Parti Grup Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, genel af ve anadil konularına ilişkin "Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den 'genel af' ve 'anadil' açıklaması
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AK Parti Grup Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. KRT TV'de katıldığı yayında 'genel af' ve 'anadil' tartışmalarına yönelik konuşan Güler, iki konunun da gündemlerinde olmadığını söyledi.

"Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok"

Bahçeli ile görüşen ve eski milletvekili Ufuk Uras'ın 'anayasada ana dil değişikliği' ve 'kısmi af beklentisi' söylemlerine ilişkin ise Güler, "Nasıl bir bakış açısı ile bu değerlendirmeyi yaptı bilmiyorum ama bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok. Yeni anayasanın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak.” dedi.

Ufuk Uras ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen ve yaptığı açıklama ile gündem olan eski milletvekili Ufuk Uras, "Ciddi bir hazırlık görüyorum. Anayasada ana dille ilgili değişikler olabilir ya da kısmi af beklentisi gördüm" demişti.

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