Elektronik devi binlerce çalışanın mesai saatlerini ve maaşlarını düşürecek

Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch, yaklaşık 10 bin çalışanının mesai saatlerini ve maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor. Robert Bosch GmbH Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu kesintilerden etkilenecek çalışanların mesai saatlerinin haftada 38-40 saatten 35 saate düşürüleceğini açıkladı. Sözcünün açıklamasına göre, söz konusu kesinti sebebiyle yüzde 12,5 maaş kesintisi yapılacak.

Uygulama merkez ofisten başlayacak

Bloomberg'in haberine göre, alınacak önlemler, mart ayı itibarıyla Almanya'nın Gerlingen kentindeki şirket merkezinde uygulamaya geçirilecek. Şirketin bunun sonrasında Schwaebisch-Gmuend ve Schwieberdingen'de de benzer adımlar atması bekleniyor.

Gelir bakımından dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi olan Bosch, yeni araç talebinin düşmesi karşısında tüm dünyada 5 bin 500 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı. Bosch'un ürettiği parçaların dünyadaki 1,5 milyon aracın hemen hepsinde kullanılıyor. Şirket, son dönemde yeni teknolojilere büyük yatırımlar yapma yoluna gitmişti.