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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayla ilgili yaptığı destek paylaşımında "Onlarca yıldır verdiğimiz mücadele adaletsizliğe ve zulme karşıdır. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava hakkında destek paylaşımı yaptı.Karamollaoğlu, geçen sene yapılan genel seçimlerde Saadet Partisi lideri olarak altılı masanın ortağı olmuş, ittifakın Cumhurbaşkanı adayını kendisi açıklamıştı.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, "Onlarca yıldır verdiğimiz mücadele adaletsizliğe ve zulme karşıdır. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu ayrıca Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunu kendisine aktardığını ifade etti.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Yıllarca ana muhalefet lideri olarak görev yapan, son genel seçimlerde on milyonlarca vatandaşımızın teveccühüne mazhar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sanık sandalyesine oturtmak, adalet sistemi açısından endişe ve üzüntü vericidir.

"İnanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz"

Söz konusu davanın siyasi olduğunu ve bunu kabul edilemez bir hukuksuzluk örneği olarak gördüğümüzü Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız telefon görüşmesinde de belirttim.

Onlarca yıldır verdiğimiz mücadele adaletsizliğe ve zulme karşıdır. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz."

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