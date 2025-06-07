Diyarbakır'daki yangın faciasında gözaltı sayısı yükseldi!
Diyarbakır’da geçtiğimiz akşam anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada, gözaltına alınan kişi sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmalarını sürdürüyor. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Ne olmuştu?
Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.