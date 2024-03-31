Meral Akşener, Ankara'da oyunu kullandı: Her şey iyi olacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki kayıtlı sandığına geldi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki neye tekabul ettiğini bir yıl sonra anlayacağız. Zorlu bir süreçti. İlçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum.

Basın mensuplarının Ankara seçim sonuçlarıyla ilgili sorusuna "ilginç bitecek" yorumunda bulunan Akşener İstanbul için ise "Ona yorum yapmayım. Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak.