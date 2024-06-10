Meral Akşener’den yeni hamle! Ofis tuttu
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Cinnah'ta bir ofis tuttu. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in nasıl bir hazırlık içerisinde olduğunu belirtmezken ofisin TBMM'ye çok yakında olduğunu aktardı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın bildirdiğine göre eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ankara'da ofis tuttu.
Akşener'in ofisinin Meclis'e çok yakın olduğunu bildiren Saymaz taşınmanın bugün başladığını bildirdi.
Haberi sosyal medya hesabı X'ten duyuran Saymaz'ın paylaşımı şöyle:
"İyi Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu.
Taşınma bugün başladı."
Akşener uzun zamandır görünmüyordu
Akşener, seçimde partisinin oy kaybı sonrası gerçekleşen kongrede koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmış ve kongrenin ardından uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Hatta Akşener'in telefonunu değiştirdiği ve kimse ile görüşmediği iddia edilmişti. Akşener, en son geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.