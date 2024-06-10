Meral Akşener’den yeni hamle! Ofis tuttu

Gazeteci İsmail Saymaz'ın bildirdiğine göre eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ankara'da ofis tuttu.

Akşener'in ofisinin Meclis'e çok yakın olduğunu bildiren Saymaz taşınmanın bugün başladığını bildirdi.

Haberi sosyal medya hesabı X'ten duyuran Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"İyi Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu.

Taşınma bugün başladı."

Akşener uzun zamandır görünmüyordu

Akşener, seçimde partisinin oy kaybı sonrası gerçekleşen kongrede koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmış ve kongrenin ardından uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Hatta Akşener'in telefonunu değiştirdiği ve kimse ile görüşmediği iddia edilmişti. Akşener, en son geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.