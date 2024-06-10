Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.

"Bahçeli'nin çağrısı engelledi"

CHP lideri Özgür Özel ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini ancak bu görüşmenin "Bahçeli'nin çağrısı" ile engellendiğini iddia etmişti.

Ayşe Ateş, konuya ilişkin olarak şöyle konuşmuştu:

"10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli, bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek bizi karalamakla, iftira atmakla, vatan millet düşmanlığıyla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. Dedi ki 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın.'