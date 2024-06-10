Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Devlet Bahçeli iddiası: Erdoğan'la görüşmemize engel oldu

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.

12.50'de başlayan görüşmenin ardından Ayşe Ateş 13.00 sularında açıklama yaptı.

"Orada bir çağrı yaptı"

Ayşe Ateş, Erdoğan ile görüşmesine Bahçeli'nin engel olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli, bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek bizi karalamakla, iftira atmakla, vatan millet düşmanlığıyla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. Dedi ki 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın.'

"Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum"

Bence, Cumhurbaşkanıyla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadım. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu."

"Bundan sonra da yanımda bulunmasını rica ettim"

Özel ile görüşmesine ilişkin de Ateş, "Özgür Bey’le görüşmemde kendisini mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim. Bundan sonra da yanımda bulunmasını rica ettim" dedi.