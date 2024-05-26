Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Mersin-Adana otoyolunda Tarsus sınırlarında bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 30 kişi de yaralandı.

Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30'dan fazla yaralı ise Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını duyurdu.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.





Mersin’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/OjxqCmxDMs pic.twitter.com/2QeKhxzJkT — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) May 26, 2024

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