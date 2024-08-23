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Mersin'de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Mersin'de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Şüpheliler suçlarını itiraf etti

Yangın güzergahında bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen 2 şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları saklandıkları adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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