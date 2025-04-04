Mesaiye bugün başlayacağı iddia edildi: Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı iddia edilmişti. Bahçeli'nin törene katılmadığı görüldü.

MHP liderinin bugün Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışına katılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Aynı zamanda gözler 8 Nisan'daki MHP Grup Toplantısı'na çevrildi. Bahçeli'nin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok.

Ne oldu?

Devlet Bahçeli’nin 4 Şubat Salı günü Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne yatırıldığı ve yapılan tetkikler sonucunda kalp kapağı değiştirilmişti.

MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada operasyonun, Bahçeli’nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında dejenerasyon bulguları üzerine yapıldığı kaydedilmiş, sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zaman içerisinde gündelik yaşamına döneceği ifade edilmişti.

Bahçeli’nin ameliyattan bu yana evinde istirahatte olduğu belirtilmişti. Bahçeli, istirahat döneminde gündeme dair yazılı açıklamalar yaptı ve çeşitli siyasi isimlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.