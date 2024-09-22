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Meteoroloji 11 ili uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz'deki 11 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji 11 ili uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor
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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'deki 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün saat 23.00'e kadar Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde; gece 00.00'dan yarın akşam saatlerine kadar ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Bolu ve Karabük'te yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara kaşı vatandaşları uyardı.

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