Meteoroloji hava durumunu paylaştı, saat verdi: Birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu