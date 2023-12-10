Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahminlerine göre, bugün Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle kıyı Ege'de sağanak bekleniyor. Muğla ve Antalya'da sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'da kuvvetli sağanak

Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de rüzgar etkili olacak

Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.