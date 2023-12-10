Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den elde edilen bilgiye göre, bugün Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle kıyı Ege'de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahminlerine göre, bugün Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle kıyı Ege'de sağanak bekleniyor. Muğla ve Antalya'da sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya'da kuvvetli sağanak
Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'de rüzgar etkili olacak
Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.