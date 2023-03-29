Meteorolojiden 56 ile uyarı: İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı!

Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve yağış etkisini artırdı. İstanbul'da fırtına etkili olurkan Başkint Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Başkent'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı soğuk hava ile birlikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da da sabah saatlerinden sonra yüksek kesimde yer alan ilçelerde kar yığışı başladı. Kar yağışı Kartal ve Çamlıca'nın yüksek kesimlerinde görüldü ve ara ara etkisini sürdürdü.

Meteorolojiden 24 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 24 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı.

Meteoroloji, Türkiye genelinde 56 kentte sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği konusunda uyarıda bulundu.



Meteorolojinin 24 il için turuncu ve 32 il için sarı alarm kodlu uyarı yaptı.