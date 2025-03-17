Meteoroloji'den İzmir için zirai don uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in doğu ilçelerinde 18 Mart Salı gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini duyurdu. Müdürlük İzmirlilerin zirai don olayın karşı tedbirli olmasını istedi.
Balkanlar'dan gelecek soğuk hava nedeniyle İzmir'in bazı ilçelerinde zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de etkili olması beklenen zirai don hakkında açıklama yaptı.
Açıklamaya göre İzmir'in doğu ilçelerinde 18 Mart Salı gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı tedbirli olunması istendi.