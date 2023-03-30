Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği açıklandı.

Bugün Batı Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmında hafif kar yağışı devam edecek.

Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski devam ediyor, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji ülkemizde yer yer görülen kar yağışı ve mevsim normalleri altındaki sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerine döneceğini açıklamıştı.