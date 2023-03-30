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MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin seçim güvenliğinin olması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, terörle mücadele operasyonları, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı bildirildi.

 

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