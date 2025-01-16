  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP Antalya İl Başkanı Temel, görevinden istifa ettiğini duyurdu
Takip Et

MHP Antalya İl Başkanı Temel, görevinden istifa ettiğini duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Antalya İl Başkanı Temel, görevinden istifa ettiğini duyurdu
Takip Et

2023 yılı Nisan ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Antalya İl Başkanlığı görevine getirilen Onur Temel, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ile yaptığı görüşmenin ardından sağlık durumu nedeniyle görevinden affını istediğini belirten Temel, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023 tarihinden itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ile, sağlık sebeplerim dolayısıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanı’mdan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Görev süremde birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Özgür Özel Beşiktaş'ta konuştu: Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdırÖzgür Özel Beşiktaş'ta konuştu: Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdırGündem

 

Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyorBayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyorGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir
Erdoğan: İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir
Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına tepki: Bu hatalı adımdan geri dönülmesini bekliyoruz
Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına tepki
Özgür Özel Beşiktaş'ta konuştu: Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdır
Özgür Özel Beşiktaş'ta konuştu: Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdır
İstanbul'da sahte içki alarmı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
İstanbul'da sahte içki alarmı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyor
Rıza Akpolat, gözaltında tutuluşunun 4. günü akşamında ifade vermek üzere savcılığa götürüldü
Rıza Akpolat, gözaltında tutuluşunun 4. günü akşamında ifade vermek üzere savcılığa götürüldü