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Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyor

CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önüne gelen isimlerden biri de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu oldu. Mutlu, Akpolat'a itibar suikastı yapıldığını ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan Rıza Akpolat'a destek: İtibar suikastı yapılıyor
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Burada Akpolat'a destek veren başkanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da yer aldı. Mutlu, CHP'li bütün belediye başkanlarının mücadeleye açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımız belediye başkanı bunlar ifadeye çağrıldığında her an gidip ifade verebilecek insanlar ama itibar suikastı yapılarak, kapıları çalınmadan, kapıları kırma düşüncesiyle evlerinden şafak vaktinde alarak günlerce içerde tutmak. Beşiktaş Belediye Başkanımız pazartesi gününden bu tarafa içerde tutulmakta. Bugün Çağlayan Adliyesi'de savcı tarafından ifadesinin alınacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu tür saldırılara karşı biz Türkiye'de bulunan bütün belediye başkanlarımız, örgütümüz ve genel merkezimiz ile birlikte mücadeleye açığız. Yılmayacağız Ekrem Başkanımızın da dediği gibi 'Ya hep beraber ya hiç birimiz' demiş, yola çıkmışız. Halkımız için her şeyi yapmaya hazırız." 

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