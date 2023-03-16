MHP il başkanlığının da bulunduğu ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan MHP il başkanlığının da bulunduğu bina çöktü.
Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü.
Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki MHP il başkanlığının bulunduğu bina, depremlerde ağır hasar aldı.
Kolonları kırılan binada çökme meydana geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Öte yandan, binada MHP İl Başkanlığının yanı sıra Ülkü Ocakları ve MHP Yeşilyurt Başkanlığı ile dükkanların bulunduğu öğrenildi.