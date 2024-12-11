MHP ve CHP kurmaylarının kayyum görüşmesi: Ali Mahir Başarır: Umarım bu uygulamaya son veririz

Meclis'te CHP'nin ve MHP'nin kurmayları kayyum gündemiyle bir araya geldi. 10 partinin uzlaşısıyla kayyım uygulamaları ile ilgili verdiği kanun teklifi ile ilgili CHP ve MHP heyeti ile toplantı gerçekleştirildi.

CHP ve MHP heyetlerinden 'kayyum' toplantısı

CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katıldı. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmeden sonra açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve “MHP olarak ülkemizin bütün meselelerinin diyalogla, sağduyuyla ve uhuletle çözülmesi gerektiğini ifade ettik” dedi.

Akçay: Topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç var

10 muhalefet partisinin kayyım atamaya olanak sağlayan düzenlemelerin mevzuattan kaldırılmasına ilişkin kanun teklifleri için Akçay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde buna bağlı olarak da siyasi partiler kanunu, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanunu çıkarılmasıyla birlikte topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bunu hep birlikte geniş bir uzlaşmayla TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz”

"Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplantı sonrası açıklama yaptı. Başarır, “10 partinin uzlaşısıyla kayyım uygulamaları ile ilgili bir kanun teklifi verildi. Orada özellikle iki temel meseleye dikkat çektik. Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmümün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp görevden alınıp kayyum atandığı takdirde Meclis içerisinden yani halkın seçtiği Meclis’in içinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik ve adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Başkan görüşlerini sundu. Ülke gündemine ilişkin görüşler sunuldu. Bu konuyu değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye’yi ve demokrasiyi ilgilendiren bir mesele. Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz.”

"Bu işi tartışmak zorundayız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, son günlerde yaşanan belediyelere kayyum atanması tartışmalarına ilişkin "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz'ın açıklamalarının çok önemli olduğunu ifade etmiş ve "Bu sözlerinin arkasındaysa MHP ile görüşmek isteriz." demişti.

Belediyelere kayyum atamaları yapıldı

5 Haziran'da Hakkari'ye kayyum atılmasıyla tartışma başlamıştı. 31 Ekim'de CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla tartışma alevlenmişti. Toplamda 6'si DEM Partili, 2'si CHP'li belediye olmak üzere 8 belediyeye kayyum atanmıştı.