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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyidir" dedi.

Haber Merkezi
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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuştu. 

Kırklareli'nde yapılan MHP Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katıldı.

 "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyi"

MHP'li Durmaz, konuşmasında, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

Ameliyat olmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.

"Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek"

MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.

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