DEM'in 3. İmralı ziyaretine onay: Heyet Öcalan ile görüşmeye gidecek

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapacağı 3. görüşmeye onay verdi.

DEM Parti heyeti başvuru yapmıştı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için başvuru yapıldığını açıklamıştı. Doğan, "Tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz" dedi.

Görüşme için tarih belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti heyetinin İmraı ziyaretine yanıt verdik, ziyaret perşembe günü gerçekleştirilecek" dedi.

Parti'nin verdiği bilgiye göre yarın yapılacak görüşmeye Ahmet Türk de katılacak.

İmralı süreçi Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.