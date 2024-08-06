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MHP'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusu

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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MHP'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusu
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Silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 

Ateş paylaşımında şunları kaydetti:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw."

 

 

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