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MHP'li Celal Adan'dan DEM Partili Doğan'a 'Kürtçe' izni

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan izin alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Kürtçe selamladı.

Haber Merkezi
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MHP'li Celal Adan'dan DEM Partili Doğan'a 'Kürtçe' izni
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, MHP'li Celal Adan'ın oturumu yönettiği sırada Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, konuşmasına Kürtçe bir selamlamayla başladı.

Doğan, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoşgeldiniz diyebiliyor muyuz" diye sordu.

Adan'ın "Tabi tabi buyurun" demesi üzerine Doğan “Hun be xer hatîn” (Hoş geldiniz) ifadesini kullandı. Doğan hem Cevdet Yılmaz'ı hem de TBMM'yi Kürtçe selamladı.

Bozdağ, Gergerlioğlu'nun mikrofonunu kapatmıştı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 26 Kasım'daki Meclis oturumuna Türkçe ve Kürtçe "kayyum değil demokrasi" yazılı dövizlerle çıkmış ve kayyum atamalarını protesto ederken sesi kesildiği için Bekir Bozdağ'a tepki göstermişti.

Gergerlioğlu, Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonunun kapatılmasına, "Vallahi arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türk'üm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti. AKP'nin hali budur arkadaşlar; işte, görüyorsunuz" demişti.

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